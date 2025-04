Mehr Frühling geht nicht: Garten, Wandern, Wein und Motorrad. Das sind unsere Tipps für das letzte Wochenende im April in der Region Koblenz.

Gartenmärkte in Neuwied und Koblenz

Kunstmarkt in Höhr-Grenzhausen

Motorrad-Gottesdienst am Nürburgring

Weinfrühling im Ahrtal und am Mittelrhein

Neue Wanderroute am Stöffelpark

Ausflugsschiffe am Mittelrhein

In Neuwied und Koblenz gibt es am Wochenende mehrere Veranstaltungen rund um die Themen Pflanzen und Garten. In der Neuwieder Innenstadt beginnt der Gartenmarkt am Samstag um 10 Uhr. Mehr als 100 Händlerinnen und Händler sind in diesem Jahr wieder dabei. Sie verkaufen Pflanzen, aber auch Deko und Gartenzubehör. Angeboten wird auch ein Pflanzen-Bring-Service, schwere Einkäufe können dort zwischengelagert werden oder jemand bringt sie direkt bis zum Auto. Am Sonntag startet der Neuwieder Gartenmarkt ab 11 Uhr. An beiden Tagen haben auch die Läden in der Innenstadt geöffnet.

Der Gartenmarkt im Frühling ist seit vielen Jahren eine der beliebtesten Veranstaltungen in Neuwied. Auch in diesem Jahr erwartet die Stadt wieder tausende Besucherinnen und Besucher. Schönenberg

In Koblenz gibt es zum Start der Veranstaltungsreihe Gartenkultur am Sonntag auf den Wiesen vor dem Deutschen Eck einen Garten- und Genussmarkt - sowie eine Pflanzentauschbörse. Wer Fragen zur Pflege seiner Pflanzen hat, kann sich an die Pflanzendoktoren der Stadt wenden. Auch für Kinder gibt es ein großes Spiel- und Bastelprogramm.

Auch in Höhr-Grenzhausen kann man am Wochenende einen besonderen Markt besuchen. Beim Kunstmarkt im Bürgerzentrum Zweite Heimat werden Bilder, Skulpturen, Fotografien und auch Poesie ausgestellt. Organisiert wird der Markt vom Verein Kunstforum Westerwald. Am Samstag und am Sonntag zeigen elf Künstler des Vereins ihre Werke, die beim Kunstmarkt auch gekauft werden können.

Im vergangenen Jahr kamen mehr als 40.000 Motorradfahrer zum traditionellen "Anlassen" auf den Nürburgring: Besucherrekord. dpa Bildfunk Picture Alliance

Am Wochenende ist am Nürburgring offizieller Start der Motorradsaison . Zum traditionellen "Anlassen" werden wieder tausende Motorradfahrer auf der Eifel-Rennstrecke erwartet. Im letzten Jahr gab es einen Besucherrekord: Zum 25. Jubiläum kamen etwa 45.000 Biker. Highlight des Events ist der ökumenische Gottesdienst am Sonntagnachmittag im Fahrerlager, der um 14:30 Uhr beginnt. Anschließend fahren alle Motorräder in einem großen Korso über die knapp 21 Kilometer lange Nordschleife. Zum Abschluss gibt es die traditionelle Segnung für die bevorstehende Motorradsaison. Der Eintritt für Besucher und auch die Teilnahme am Korso ist kostenlos.

Weinfrühling im Ahrtal und am Mittelrhein

An diesem Wochenende startet die Wanderveranstaltung Weinfrühling im Ahrtal. Auf dem Rotweinwanderweg werden an den kommenden fünf Wochenenden tausende Besucher erwartet. Das Konzept des Weinfrühlings - Wandern, Weintrinken und eine Kleinigkeit essen - war an der Mittelahr eigentlich als Zwischenlösung nach der Flutkatastrophe gedacht. Als die Orte im Tal noch völlig zerstört waren, sollten die Winzer so die Gelegenheit haben, oben in den Weinbergen ihre Produkte zu verkaufen. Bei vielen Besuchern und Touristen kam die Idee aber so gut an, dass sich der Weinfrühling mittlerweile als feste Veranstaltung in den Orten von Dernau bis Altenahr etabliert hat.

An diesem Sonntag gibt es den Weinfrühling für einen Tag auch wieder am Mittelrhein. Im Bopparder Hamm bieten Winzer und Köche aus der Region ihre Weine und etwas zu Essen an. Die Wegstrecke beim mittelrheinischen Weinfrühling ist etwa fünf Kilometer lang und geht von Boppard bis Spay.

Stöffel-Route : Neuer Rundwanderweg im Westerwald

Im Westerwald wird am Samstag ein neuer Wanderweg vorgestellt. Die zwölf Kilometer lange Stöffel-Route führt rund um den Basaltsteinbruch bei Bad Marienberg. Der Wanderweg soll Besuchern die Geschichte des Basaltabbaus in der Region näherbringen. Start und Ziel ist der Stöffelpark in Enspel . Dort befindet sich auch das Geo-Informationszentrum und das Museum Tertiärum, in dem besondere Fossilien gezeigt werden, die beim Abbau des Gesteins entdeckt wurden.

Der Raddampfer "Goethe" passiert auf dem Rhein bei Kaub die Zollburg Pfalzgrafenstein. Ab diesem Wochenende ist das 1913 erbaute Schiff wieder im Linienverkehr zwischen Koblenz und Rüdesheim unterwegs. dpa Bildfunk Picture Alliance

Ausflugsschiffe am Mittelrhein starten in Hauptsaison

Auf dem Rhein beginnt am Samstag die Hauptsaison der Ausflugsschiffe. Seit Anfang April sind auf dem Rhein, aber auch auf der Mosel, schon Ausflugsschiffe unterwegs. Ab diesem Wochenende gilt nun der Sommerfahrplan. Das heißt, es fahren wieder mehr Schiffe. Die Köln-Düsseldorfer bietet täglich verschiedene Touren ab 10 Uhr vormittags an - zum Beispiel die Loreley-Rundfahrt zwischen Boppard und St. Goar oder die Tour ins Siebengebirge ab Linz und Remagen.

Auch das historische Schaufelradschiff "Goethe" ist wieder nach Rüdesheim unterwegs - Abfahrt ist immer um 9 Uhr morgens in Koblenz. Auch die Marksburgschifffahrt Vomfell und Gilles Personenschifffahrt bieten auf dem Rhein rund um Koblenz fast täglich verschiedene Panorama- und Sightseeing-Schiffsrundfahrten an.