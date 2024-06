Von Ritterspielen, über Kunst im Park und Moselschwimmen: Es ist einiges los in der Region Koblenz an diesem letzten Wochenende im Juni. Wir haben ein paar Event-Tipps.

B2Run Firmenlauf in Koblenz mit etwa 15.000 Teilnehmenden

In Koblenz gehen am Freitag etwa 15.000 Läuferinnen und Läufer beim B2Run Firmenlauf an den Start. Das Veranstaltungsgelände öffnet nach Stadtangaben um 15 Uhr am Deutschen Eck. Die 5,4 Kilometer lange Strecke führt vom Deutschen Eck, durch die Koblenzer Innenstadt, vorbei am Schloss und endet am Konrad-Adenauer-Ufer. Die ersten Läuferinnen und Läufer sollen um 17 Uhr starten und die Letzten sollen dann um 20 Uhr das Ziel erreichen.

Rund um den Firmenlauf sind laut Stadt mehrere Straßen in der Innenstadt gesperrt - unter anderem ab 15:30 Uhr das Peter-Altmaier-Ufer, die Julius-Wegeler-Straße, die Stresemannstraße und die Bismarckstraße. Ab dem Nachmittag sollen Autofahrer daher mehr Zeit einplanen, um in die Innenstadt zu kommen.

Weinfest in Zell an der Mosel

An vier Tagen können Weinfreunde in Zell an der Mosel beim Weinfest der "Zeller Schwarze Katz" zusammen feiern. Los geht es am 28. Juni mit dem Aufstellen des Kirmesbaumes und der Krönung der neuen Weinkönigin Maja und der Weinprinzessin Laura. Am 29. Juni spielt bereits ab 13 Uhr die erste Band in Zell und es gibt Weinproben. Unterschiedliche Straßenkünstler sind am 30. Juni ab 14 Uhr rund um den Marktplatz unterwegs und am 1. Juli geht das Weinfest in Zell mit Musik und Wein zu Ende.

Sandstrand in der Linzer Altstadt

Vor dem Hintergrund der Linzer Altstadt wird vom 28. Juni bis 4. August ein Sandstrand aufgebaut. Mitten auf dem historischen Marktplatz schüttet nach Angaben der Stadt der Bauhof 18 Tonnen Sand auf. Durch den Sandstrand soll bei allen, die gerade nicht im Urlaub sind, das Beach- und Urlaubsfeeling geweckt werden. Die Aufenthaltsfläche wird durch zahlreiche Liegestühle und Sonnenschirme sowie Palmen ergänzt. Die Eröffnung ist am 28. Juni um 18 Uhr.

Die Stadt St. Goarshausen feiert 700 Jahre Stadtrechte. IMAGO IMAGO/Jochen Tack

St. Goarshausen feiert 700 Jahre Stadtrechte

Die Stadt St. Goarshausen feiert am Samstag 700 Jahre Stadtrechte. Die Loreleystadt erhielt das Stadtrecht 1324. Auf dem Loreleyplatz ist zu diesem Anlass ein kleines Fest geplant - unter anderem soll für die Kinder eine Hüpfburg aufgebaut werden, verschiedene Essens- und Weinstände, Innenminister Michael Ebling (SPD) möchte ein Grußwort sprechen und die Wasserschutzpolizei will ihr Boot zeigen.

Moselschwimmen der DLRG-Koblenz

Die Temperaturen sind in den letzten Tagen sommerlich warm angestiegen. Normalerweise rät die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Koblenz davon ab, in Rhein und Mosel schwimmen zu gehen, da es zu gefährlich ist. Doch am 29. Juni findet unter Aufsicht der DLRG das diesjährige Moselschwimmen am Gülser Moselbogen statt.

Nach Angaben der DLRG sind etwa 250 Teilnehmende mit dabei. Sie schwimmen entweder eine 3,8 bzw. 2,1 km lange Strecke in der Mosel. Los gehen soll es um 15 Uhr am Gülser Moselbogen und um ca. 17:30 Uhr am Statt-Strand in Koblenz enden. Dabei werden sie von mehreren Motorrettungsbooten und Rettungsschwimmern der DLRG begleitet.

Ritterspiele in Katzenelnbogen

Wer gerne in der Zeit etwas zurückreisen mag, der sollte an diesem Wochenende nach Katzenelnbogen in den Rhein-Lahn-Kreis. Denn dort warten am 29. und 30. Juni Ritterspiele auf das Publikum. Nach Angaben der Stadt wird zweimal täglich ein spannendes Ritterturnier mit unterschiedlichen Geschichten, angelehnt an die Historie der Stadt, gezeigt. Viele Lagergruppen aus unterschiedlichen Epochen des Mittelalters zeigen demnach Interessierten, wie man zur damaligen Zeit lebte.

Zudem gibt es verschiedene Marktstände, Musik und Gaukeleien und auch ein Kinderprogramm. Der Eintritt beträgt nach Angaben der Stadt zwölf Euro. Kinder "unter dem Schwertmaß" haben freien Eintritt. Los geht es am Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr.

In diesem Jahr steht das Projekt "Kunst im Park" der Burg Namedy unter dem Motto: "Es wächst, es blüht, es leuchtet". Burg Namedy

Kunst im Park der Burg Namedy

Bereits seit dem Sommer 2003 treffen sich verschiedene junge Künstlerinnen und Künstler in Namedy zu dem Projekt "Kunst im Park". Der alte Park von Burg Namedy wird dann mit Installationen, Skulpturen und Aktionskunst gestaltet. Seit dem 24. Juni bauen die Künstlerinnen und Künstler ihre Werke im Park auf. Das diesjährige Motto lautet "Es wächst, es blüht, es leuchtet". Beim Sommerfest am 30. Juni haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die Kunstschaffenden und ihre Werke kennen zu lernen. Das Fest beginnt um 13 Uhr und der Eintritt ist frei.