Wer am Wochenende etwas unternehmen möchte, hat die Qual der Wahl: In Lahnstein, Andernach, Koblenz und der Region ist wieder einiges los. Wir haben ein paar Tipps für euch.

Veranstaltungen im Rhein-Lahn-Kreis

In Lahnstein wird am Wochenende zum 36. Mal das Kulturfestival "Lahneck Live" gefeiert. Von Freitag bis Sonntag werden die Rheinlanlagen von Oberlahnstein zur großen Open-Air-Bühne. Auf zwei Bühnen gibt es Musik mit ganz unterschiedlichen Genres. In diesem Jahr wird gleichzeitig ein Jubiläum gefeiert - und zwar „700 Jahre Stadtrechte Oberlahnstein“. Der Eintritt ist frei. Wer möchte, kann zwei Euro Solibeitrag zahlen - denn Lahneck Live wird nur von Ehrenamtlichen gestemmt und von Sponsoren und Förderern unterstützt.

Vom 23. bis 25. Mai wird wieder "Lahneck Live" gefeiert und dieses Jahr auch 700 Jahre Stadtrechte Oberlahnstein Lahnsteiner Musikszene e.V.

Am Limeskastell in Pohl veranstalten der Rhein-Lahn-Kreis und die Wirtschaftsförderung des Kreises wieder die Ausbildungs- und Berufsmesse JOBKNOX . Sie hat am Freitag und am Samstag geöffnet. Rund 120 Aussteller sind dabei und informieren die Besucherinnen und Besucher über Jobs und Ausbildungsmöglichkeiten. Zu den Ausstellern gehören laut Kreisverwaltung kleine Unternehmen, aber auch multinationale Konzerne, die einen Sitz im Rhein-Lahn-Kreis haben.

"Titan", der Messe-Roboter, wird sicher auch dieses Jahr wieder ein Hingucker bei der Ausbildungs- und Berufsmesse JOBKNOX im Rhein-Lahn-Kreis sein. Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn mbH

Veranstaltungen in Koblenz und Umgebung

Fußballfans in der Region schauen am Samstag nach Koblenz. Im Stadion auf dem Oberwerth kämpfen die Oberligisten FC Rot-Weiß Koblenz und der FV Engers um den Bitburger Rheinland-Pokal . Der "Finaltag der Amateure" wird wieder in einer mehr als siebenstündigen Livekonferenz im ARD-Fernsehen gezeigt. Tickets gibt es laut Fußballverband Rheinland noch in allen Kategorien, auch an der Tageskasse. Das Stadion öffnet um 11 Uhr. Am Finaltag der Amateure geht es nicht nur um Prestige und Trophäen, sondern auch um den Einzug in den DFB-Pokal.

Am Sonntag veranstaltet der Stadtjugendring Koblenz wieder das Spielfest "Koblenz spielt" . Von 10 bis 18 Uhr verwandeln sich die Plätze in der Koblenzer Innenstadt in riesige Spielplätze. An diesem Tag sind 50 Vereine und Verbände dabei, die ehrenamtlich tätig sind.

Der Schlossgarten in Andernach wird auch dieses Jahr wieder zur Freiluftbühne. Erstmals zwei Tage lang wird am Samstag und Sonntag das Benefiz-Festival „Andernach rockt“ gefeiert. Es gibt viel Livemusik und ein buntes Kinderprogramm für einen guten Zweck. Die Einnahmen werden dieses Jahr wieder gespendet - an zwei Kitas in Andernach und das Frauenhaus Mayen-Koblenz.

Erstmals wird "Andernach rockt" in diesem Jahr an zwei Tagen stattfinden. Andernach rockt - Marek Sulewski

Veranstaltungen in der Eifel

Fahrradfans sollten sich am Sonntag in die Eifel aufmachen. Dann wird ein 20 Kilometer langes Teilstück des Maifeld-Radwegs zwischen Münstermaifeld und Ochtendung zur Erlebnismeile und zwar beim ersten Rad-Erlebnistag "Schatz, wir radeln!" . Entlang der Strecke gibt es viele Mitmachaktionen und Erlebnisstationen mit Musik, Unterhaltung, Essen und Trinken. Los geht es ab 10 Uhr an den Startpunkten in Münstermaifeld, Ochtendung und Polch. Dort gibt es laut Verbandsgemeinde Maifeld auch ausgeschilderte Parkplätze.

Beim ersten Rad-Erlebnistag in der Eifel können Radfahrer entlang der Strecke an verschiedenen Stationen Halt machen. Touristinforamtion Maifeld - Dominik Ketz

Veranstaltungen im Westerwald

Bunt, kreativ und farbenfroh wird es im Westerwald. Ab Freitag verwandeln sich der Westerwald und Windeck beim "Stadt-Land-Fluss-Festival" wieder in ein Festivalgelände. 100 Menschen und Orte haben sich mit eigenen Beiträgen an der Programmgestaltung beteiligt – von Kirchen bis Herchen, Altenkirchen und Birken-Honigsessen laden Menschen in ihre privaten Gärten und Werkstätten, auf Höfe und Dorfplätze oder zu Treffpunkten im Wald ein. Unter anderem tranieren Kinder und Jugendliche Zirkus-Nummern und führen sie dann auf, außerdem gibt es einen Schmiede-Workshop, Multi-Media-Performances oder Live-Konzerte. Das Festival läuft bis zum 1. Juni.

"Einfach heiraten" - spontan und ohne Termin im Rhein-Lahn-Kreis und im Westerwald

Und wer wirklich sehr spontan ist, der kann am Wochenende einfach mal so vor den Traualtar und heiraten. Das geht dann nämlich ganz ohne Termin und zwar an verschiedenen Orten der Evangelischen Kirchen in Hessen und Nassau (EKHN). Im Rhein-Lahn-Kreis können sich Paare in Diez-Freiendiez am Samstag, 24. Mai, von 13 bis 18 Uhr trauen lassen - entweder in der evangelischen Jakobuskirche oder bei entsprechendem Wetter im Freien.

Einen Tag später, am Sonntag, 25. Mai, haben auch Paare in Hachenburg die Möglichkeit: von 11 bis 16 Uhr an fünf verschiedenen Orten. Eine Anmeldung ist möglich, aber nicht erforderlich.