Die Universität Koblenz-Landau hat ihre Präsidentin May-Britt Kallenrode offiziell verabschiedet. Im Rahmen eines Online-Symposiums würdigten Vertreter aus Politik und Wissenschaft ihre dreijährige Arbeit an der Universität. Die anstehende Aufspaltung der Universität in zwei getrennte Standorte war das entscheidende Thema ihrer Arbeit. Ihre Amtszeit sei kurz und heftig gewesen, sagte Wissenschaftsminister Wolf bei der Verabschiedung. Er lobte ihre Gelassenheit und Beharrlichkeit. Die Physikerin wechselt nun als Präsidentin an die Universität Hildesheim. Die Universität Koblenz-Landau soll ab dem 1. Januar 2021 von einer Doppelspitze geführt werden. Die Doppelspitze soll dann aus den bisherigen Vizepräsidenten Stefan Wehner und Gabriele Schaumann bestehen.