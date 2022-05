Karneval im Mai: Veilchendienstagsumzug in Heimbach-Weis

"Et hätt‘ och annerschd komme könne" – unter diesem Motto wird am Samstag in Heimbach-Weis der traditionelle Veilchendienstagsumzug nachgeholt. Erwartet werden bis zu 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

In der großen Wagenbauhalle in Heimbach-Weis, einem Stadtteil von Neuwied, werden ein paar Tage vor dem Umzug noch die letzten Arbeiten an den Motiv- und Prunkwagen erledigt. Alexander Haidutschek setzt die Sprühdose an und verschönert eine Gardistin aus Pappmaschee mit Farbe. Jetzt im Frühjahr und bei wärmeren Temperaturen sei die Arbeit in der Wagenhalle für ihn angenehmer, sagt der Künstler und Karnevalist: "Ich finde es schön, dass mal das Tor aufbleiben kann. Ich arbeite nämlich vor allem mit Sprühfarbe und da wird die Luft schnell etwas dicker."

In der Wagenhalle laufen die letzten Vorbereitungen für den nachgeholten Karnevalsumzug in Heimbach-Weis. SWR

Warme Temperaturen: Eis statt Schokolade

Die wärmeren Temperaturen im Mai wirken sich aber auch auf das Wurfmaterial aus. In diesem Jahr ist wohl etwas weniger Schokolade dabei, sagt Michael Kley, Präsident der Karnevalsgesellschaft Weis: "Bonbons sind dabei und Chips. Also alles, was man so kennt. Aber eine kleine Überraschung haben wir dieses Jahr auch eingebaut. Die Eisliebhaber werden auch auf ihre Kosten kommen."

Für alle Beteiligten der beiden Karnevalsgesellschaften aus Heimbach und Weis sei der Veilchendienstagumzug Ende Mai eine Premiere und etwas Besonderes. Wegen der Corona-Pandemie hatten die Karnevalisten sich dazu entschieden, den Umzug zu verschieben.

Umzug mit rund 2.000 Teilnehmenden

Drei Stunden werden laut den Organisatoren die 15 Musikgruppen und genauso viele Motiv- und Prunkwagen durch den Neuwieder Stadtteil ziehen, mit rund 2.000 Teilnehmenden und natürlich mit allen Tollitäten. Auch Obermöhn Dani ist mit ihrem Gefolge dabei.

Ihr Mann Sascha Fiedler ist einer der Wagenbauer. Auch er ist davon überzeugt, dass beim Umzug Fastnachtsstimmung aufkommen wird - auch wenn vielleicht nicht jeder so kostümiert und maskiert sein wird wie sonst üblich: "Vielleicht hat hier der ein oder andere auch mal einen Strohhut, ein Hawaiihemd oder Flip Flops an. Also vielleicht mal ganz was anderes." Die Ornate der Tollitäten seien natürlich auch eigentlich auf Winter abgestimmt. "Aber die können ihre Jacken ausziehen. Und ich denke, das Ganze wird auch dann gut rüberkommen", sagt Fiedler.

Ab 17 Uhr wird auf dem Kirmesplatz weitergefeiert

Zum ersten sommerlichen Veilchendienstagsumzug erwarten die Organisatoren eigenen Angaben zufolge bis zu 30.000 Besucherinnen und Besucher in Heimbach-Weis. Und nach dem Umzug werde dann auf dem Kirmesplatz mit der Band "Kasalla" und dem Sänger Olaf Henning weitergefeiert.