Der Streit um die Aufarbeitung von Missbrauchs-Fällen im Erzbistum Köln sorgt für Dauerdiskussionen in der katholischen Kirche. Jetzt zieht er Kreise bis zur Schönstatt-Bewegung in Vallendar.

Auf ihrer Internetseite schreibt die Schönstatt-Bewegung in Vallendar, es gehe um den zweimal wegen Missbrauchs verurteilten Priester A. aus dem Erzbistum Köln. Er sei auch für die katholische geistliche Gemeinschaft in Vallendar tätig gewesen. Dort hätten mindestens zwei für den Einsatz von A. verantwortliche Schönstatt-Priester von dessen Straftaten gewusst, diese Informationen aber nicht weitergegeben. Es gebe bislang aber keine Hinweise, dass der inzwischen aus dem Klerikerstand entlassene Priester Menschen bei Schönstatt-Veranstaltungen Schaden zugefügt habe.

Wegen Missbrauchs verurteilter Priester war auch in Vallendar tätig

Der Priester A. war laut Schönstatt-Bewegung schon vor seiner Gefängnisstrafe am Aufbau einer Schönstatt-Jugendgruppe beteiligt. Nach den Verurteilungen habe er an Angeboten für alleinstehende Frauen und Familien-Veranstaltungen mitgewirkt. Die Veranstalter seien aber nicht über die Straftaten und die Hintergründe informiert worden. Auch habe der Priester wiederholt an Angeboten der Bewegung für Priester teilgenommen.

Bischof Peter Kohlgraf, Mainz: "Wir sind nicht nur Missbrauch"

Zweites Gutachten zum Missbrauch im Erzbistum Köln am 18. März

A. wurde 1972 wegen "fortgesetzter Unzucht mit Kindern und Abhängigen" zu einer Haftstrafe verurteilt. 1988 erhielt er wegen erneuter Vorfälle eine Bewährungsstrafe. Dennoch war er weiter als Seelsorger aktiv - in den Bistümern Köln, Münster und Essen. Erst 2019 verbot der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki dem Geistlichen die Ausübung des priesterlichen Dienstes. Im Dezember vorigen Jahres wurde er aus dem Klerikerstand entlassen. Das ist nach Angaben des Erzbistums Köln die "schärfste Waffe", die die katholische Kirche hat.

Streit führt zu Massenaustritten aus der katholischen Kirche

Nachdem im Dezember Vertuschungsvorwürfe gegen den Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki in einem Missbrauchsfall bekannt wurden, waren im Januar hunderte Zusatztermine für den Kirchenaustritt innerhalb weniger Tage ausgebucht. Das dafür zuständige Amtsgericht sprach von einer Zunahme um 70 Prozent. In einem Brandbrief an Kardinal Woelki beklagten Pfarrer daraufhin einen "Glaubwürdigkeits- und Vertrauensverlust" im Zusammenhang mit dem Missbrauchs-Skandal im Erzbistum.

Heimat der Schönstatt-Bewegung ist Vallendar

Zum Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs im Erzbistum Köln soll am 18. März ein Gutachten des Strafrechtlers Björn Gercke erscheinen. Darin soll es laut Woelki auch um den Fall A. gehen. Die Schönstatt-Bewegung kündigte an, die Ergebnisse "verfolgen und auswerten" zu wollen. Der geistlichen Gemeinschaft fühlen sich nach eigenen Angaben bundesweit rund 20.000 Menschen zugehörig.

Die internationale Schönstatt-Bewegung wurde vor über 100 Jahren von Pater Josef Kentenich gegründet. Ursprungsort und geistlicher Mittelpunkt ist der gleichnamige Ortsteil von Vallendar. Ihr Ziel ist die Erneuerung des katholischen Glaubens, vor allem im Alltag der Menschen.