Auf der B42 in Vallendar hat am Montagmorgen ein Auto gebrannt. Der Fahrer des Wagens bemerkte nach Polizeiangaben Flammen aus dem Motorraum und konnte den Wagen noch rechtzeitig verlassen. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Brandursache war wohl ein technischer Defekt. Bedingt durch die Löscharbeiten kam es in Vallendar zu Verkehrsbehinderungen und einem Rückstau in Fahrtrichtung Koblenz.