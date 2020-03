Wegen der Coronakrise dürfen Väter in einigen Krankenhäusern im Norden von Rheinland-Pfalz nicht mehr zur Geburt mit in den Kreißsaal. Für die werdenden Eltern eine beängstigende Situation.

Im Marienhof in Koblenz und im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Neuwied müssen Schwangere ohne ihren Partner gebären. Ein Sprecher des Koblenzer Marienhofs sagte, die Entscheidung sei nicht leicht gefallen. Die Sicherheit der Patienten und Mitarbeiter habe aber oberste Priorität. So begründet es auch das Krankenhaus in Neuwied.

Kein Verbot für Väter im Kreißsaal: Mehr Anmeldungen zur Geburt

Im Kemperhof in Koblenz dürfen Väter nach Angaben einer Kliniksprecherin noch bei der Entbindung im Kreißsaal dabei sein. Sollte sich die Lage rund ums Coronavirus allerdings verschärfen, müssten die Regelungen angepasst werden. Die Klinik würde derzeit einen leichten Anstieg an Anmeldungen zur Geburt verzeichnen. Das bemerkt auch die Hunsrück Klinik in Simmern. Auch hier dürfen Väter ihre Partnerin noch bei der Geburt begleiten - sofern keine Symptome auf Corona vorliegen. Das Herz-Jesu-Krankenhaus in Dernbach entscheidet nach eigenen Angaben von Fall zu Fall.

Dauer 2:38 min Sandra Pung - Sorgen einer Schwangeren Die 33-jährige Sandra Pung aus Bassenheim ist hochschwanger. Zum Glück ist sie nicht mit dem Coronavirus infiziert. Trotzdem hat sich in ihrem Leben vieles verändert.

Unerträglicher Gedanke für Mütter und Väter

Für Sandra Pung - werdende Mutter aus Bassenheim im Kreis Mayen-Koblenz - geht das Kreißsaal-Verbot zu weit. Sie ist in der 36. Woche schwanger, hat noch gut vier Wochen bis zur Geburt. Sie und ihr Mann hatten sich in Neuwied für die Geburt angemeldet. Weil dort derzeit keine Väter im Kreißsaal erlaubt sind, würden sie aber zur Not kurzfristig auf ein anderes Krankenhaus in der Region ausweichen - Hauptsache der Vater darf bei der Entbindung dabei sein.

Noch weniger Klinik-Personal wegen Corona?

Die bald zweifache Mutter hat schon viele E-Mails an alle möglichen Medienvertreter, Politiker und Krankenhäuser geschickt - bisher ohne Erfolg. Sie steht mit vielen besorgten Müttern in Kontakt. Eine Mutter, die in der Coronakrise schon entbunden hat, hat ihr nach eigenen Angaben erzählt, dass es eine heftige Situation für sie war - ohne Partner im Kreißsaal. Das Personal auf der Geburtsstation sei noch knapper wegen Corona. Zum Teil hätte sie stundenlang alleine in den Wehen im Kreißsaal gelegen, weil die Hebammen so viel zutun gehabt hätten.

Einschränkungen: Ja! Kreißsaal-Verbot: Nein!

Sandra Pung und ihr Mann haben viel Verständnis für die Einschränkungen wegen der Coronakrise. Sie würden derzeit das Haus kaum verlassen. Der werdende Vater arbeite bereits im HomeOffice. Das Kreißsaal-Verbot sei für das Ehepaar aber zu viel des Guten.