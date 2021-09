US-Atomwaffengegnerin vor Gericht wegen Protest in Büchel

Vor dem Amtsgericht in Cochem muss sich heute eine US-Amerikanerin wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung am Fliegerhorst in Büchel verantworten. Nach Angaben des Gerichts hatte die Frau mehrfach mit anderen Friedensaktivisten gegen die Stationierung der in Büchel vermuteten US-amerikanischen Atomwaffen protestiert. Wegen Aktionen im Sommer 2018 werde ihr jetzt der Prozess gemacht. Nach Angaben einer Sprecherin der Friedensinitiative rechnet die Angeklagte mit einer Geldstrafe. In den USA hat die Frau- nach eigenen Angaben - insgesamt sechs Jahre wegen Protestaktionen gegen Atomwaffen im Gefängnis gesessen.