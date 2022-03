Urteil wegen verbrannter Frauenleiche aus Kruft erwartet

Im Prozess gegen einen Mann aus Köln, der 2020 eine Frau aus Kruft im Kreis Mayen-Koblenz getötet haben soll, wird am Donnerstagnachmittag das Urteil erwartet. Das hat das Landgericht Köln auf SWR Anfrage bestätigt.

Laut Staatsanwaltschaft tötete der Angeklagte die Frau in Köln oder in der Umgebung in ihrem eigenen Auto mit zwei Kopfschüssen. Danach soll er ihre Leiche mit einem Komplizen auf einem Feldweg bei Ochtendung in der Eifel abgelegt, mit Brandbeschleuniger überschüttet und angezündet haben.

Die Staatsanwaltschaft ist nach eigener Aussage davon überzeugt, dass der Angeklagte für den Tod der 31-jährigen Frau verantwortlich ist und ein Verhältnis mit ihr hatte. Medienberichten zufolge hat es in der Beziehung immer wieder Streit gegeben. Der Angeklagte ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die getötete Frau seine Geliebte war. Sie hinterlässt einen Sohn, der zur Tatzeit zehn Jahre alt war.

Die Staatsanwaltschaft fordert für den Angeklagten eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren wegen Totschlags, die Verteidigung plädiert auf Freispruch.