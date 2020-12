Das Landgericht Koblenz hat einem 17 Monate alten Kind 750 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Das kleine Mädchen hatte sich bei einem Schwimmbadbesuch schwer die Fußsohlen verbrannt. Nach Angaben des Gerichts war das Kleinkind damals an einem Hochsommertag mit seiner Mutter im Schwimmbad. In der Nähe des Beckens war eine große Metallplatte in einen Fußweg eingelassen. Die Platte hatte sich so stark erhitzt, dass sich das Kind schwer an den Fußsohlen verbrannte, als es auf die Platte trat. Es musste ins Krankenhaus und konnte wochenlang nicht laufen. Niemand müsse im Schwimmbad in allgemein zugänglichen Bereichen mit Gefahren durch eine Metallplatte im Boden rechnen, so die Urteilsbegründung.