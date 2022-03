Landgericht Koblenz: Haftstrafe wegen gefälschter Angelscheine

Das Landgericht Koblenz hat einen Mann aus Waldesch wegen gewerbsmäßiger Urkundenfälschung zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Er hatte im großen Stil Angelscheine gefälscht und verkauft.

Der 28-Jährige hatte zum Prozessauftakt gestanden, von April bis September 2021 unter anderem 260 Angelscheine gefälscht und im Internet verkauft zu haben. In der Urteilsbegründung am Freitag sagte der Vorsitzende Richter, die Fälschungen der Angelscheine in diesem Ausmaß seien "kein Kinderkram". Der Beschuldigte aus Waldesch (Kreis Mayen-Koblenz) habe die Idee dazu in der Haft gehabt, im offenen Vollzug habe er dann begonnen, Scheine zu fälschen.

Der Mann sitzt demnach bereits wegen anderer Betrugsfälle in Haft. Mit den selbst hergestellten Angelscheinen, die er deutschlandweit verkaufte, habe er knapp 44.000 Euro eingenommen. Laut Anklage hatte er sie für jeweils 250 Euro verkauft.

Außerdem verurteilte das Landgericht Koblenz den Angeklagten, weil er für sich und seine Schwiegermutter Impfausweise gefälscht hatte. Der 28-Jährige sagte, er bereue es sehr, was er getan habe. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer sechs Jahre Haft gefordert. Die Verteidigung wollte zwei Jahre auf Bewährung erreichen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

In den falschen Angelscheinen war eine falsche Kommune aus Aussteller eingetragen

Die Fälschungen waren durch den falschen Namen einer Kommune aufgefallen. Bei der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel waren laut Anklage Hinweise von Abnehmern zu den gefälschten Angelscheinen eingegangen. Der Angeklagte hatte die Scheine auf die Verbandsgemeinde Rhens ausgestellt, die aber zu diesem Zeitpunkt bereits - nach einer Fusion - Verbandsgemeinde Rhein-Mosel hieß.