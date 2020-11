per Mail teilen

Vor dem Landgericht Limburg verzögern sich die Plädoyers und das Urteil im Prozess um den vermutlich absichtlich versachten Lkw-Unfall. Bei dem Unfall waren im Oktober vergangenen Jahres 18 Menschen in der Limburger Innenstadt verletzt worden. Dem Angeklagten wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen. Er soll mit einem gekaperten Lastwagen absichtlich gegen Autos gefahren sein, die vor einer Ampel standen. Eigentlich wollten Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Mittwoch ihre Plädoyers halten. Doch einer der Schöffen habe wegen Corona absagen müssen, heißt es vom Limburger Landgericht. Noch sei unklar, ob der nächste Verhandlungstermin am Freitag zustande kommt.