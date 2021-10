Landgericht Koblenz: Zwölf Jahre Haft im Missbrauchsprozess

per Mail teilen

Im Prozess um schweren sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen hat das Landgericht Koblenz das Urteil gesprochen. Der Angeklagte muss zwölf Jahre ins Gefängnis. Und das ist nicht alles.

Außerdem soll laut Urteil nach seiner Haftstrafe überprüft werden, ob der Angeklagte möglicherweise in Sicherungsverwahrung muss. Zudem darf er auch nach seiner Haftentlassung fünf Jahre lang keine unter 25-Jährigen fotografieren.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der selbstständige Fotograf von minderjährigen Mädchen unter anderem in Koblenz, Bruttig-Fankel und Mayen pornographische Fotos angefertigt hat. Er soll den Mädchen u.a. eine Modelkarriere versprochen haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, von Ende 2008 bis Anfang dieses Jahres unter anderem in Mayen, Koblenz und Mülheim-Kärlich in zahlreichen Fällen sexuelle Handlungen an Jugendlichen vorgenommen zu haben.

Richterin: Kein typischer sexueller Straftäter

Der gelernte Forstwirt und spätere Fotograf habe in seiner Modelagentur Mädchenträume bedient, eine große Karriere auf dem Laufsteg versprochen und dabei bestimmte Machtverhältnisse ausgenutzt, so die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung. Aus zunächst "normalen“ Fotos seien pornografische Bilder geworden, die er teilweise mit versteckten Kameras anfertigte und auch weiterverschickt habe.

Teilgeständnis: Kinderpornografische Aufnahmen ja - aber keine Vergewaltigung

Beim Prozessauftakt im August vor dem Landgericht Koblenz hatte der Angeklagte einen Teil der Vorwürfe eingeräumt. Er gab zu, kinderpornografische Bilder gesammelt und erstellt zu haben.

Den Vorwurf der Vergewaltigung bestritt er aber nach Angaben seines Anwalts. Der Anwalt sagte außerdem, dass sein Mandant hoffe, es den Zeuginnen durch sein Geständnis zu ersparen, das Erlebte noch einmal erzählen zu müssen.

Sein Verteidiger hatte bemängelt, dass die psychiatrische Gutachterin zum Prozessauftakt nicht anwesend war, als sich sein Mandant zu seiner Person und den Vorwürfen äußern sollte.