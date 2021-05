per Mail teilen

Das Landgericht Koblenz hat den Mann verurteilt, der sein Haus in Arzbach im Rhein-Lahn-Kreis in die Luft gesprengt hatte. Wegen seiner Alkoholsucht muss er aber nicht ins Gefängnis.

Nach Angaben einer Gerichtssprecherin sei der Mann nicht schuldfähig. Schon zum Prozessbeginn im April spielte die Alkoholsucht des Mannes eine große Rolle. Die Staatsanwaltschaft hatte damals noch gefordert, dass der Beschuldigte in einer psychiatrischen Klinik und nicht in einer Entziehungsanstalt untergebracht wird.

Der Beschuldigte legte ein Geständnis ab

Der Mann hatte vor Gericht gestanden, dass er im Oktober vergangenen Jahres fünf Gasflaschen im Erdgeschoss seines Hauses in Arzbach aufgedreht hatte. Er sagte er aber, er habe sich mit dem Gas vergiften wollen, nicht aber das Haus in die Luft sprengen wollen. An der Rückseite des Gebäudes legte der 54-Jährige damals auch ein Feuer. Die anschließende Detonation zur Mittagszeit riss die komplette Fassade des Gebäudes weg. Verletzt wurde, bis auf den Beschuldigten, niemand.