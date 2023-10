Vor einem Jahr war der Prozess gegen einen Mann aus dem Saarland gestartet. Die Tat, die ihm vorgeworfen wird, liegt noch länger zurück. 1991 soll er ein Asylbewerberheim in Brand gesteckt haben. Heute wird das Urteil erwartet.

Die Anklage wirft dem heute 52-Jährigen Mord, versuchten Mord in 20 Fällen und Brandstiftung mit Todesfolge vor. Er soll im September 1991 nach einem Treffen mit Freunden in die Asylbewerberunterkunft in Saarlouis gegangen sein, "um dort aus seiner rechtsextremistischen und rassistischen Gesinnung heraus einen Brand zu legen".

Samuel Yeboah starb an Verbrennungen und an einer Rauchgasvergiftung

Im Treppenhaus soll der damals 20-Jährige Benzin verschüttet und angezündet haben. Im Flur des Dachgeschosses erfasste das Feuer den 27 Jahre alten Samuel Yeboah. Er starb an Verbrennungen und einer Rauchvergiftung. Zwei weitere Bewohner konnten sich nur durch Sprünge aus dem Fenster retten, wobei sie sich Knochen brachen. Die übrigen 18 Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Wohnungsdurchsuchung 2021 wegen Brandanschlag in Saarlouis 1991

Nach dem Anschlag blieben die Ermittlungen zunächst ohne Erfolg und wurden eingestellt. Der Fall galt als bekanntester ungelöster extremistischer Mordfall Deutschlands. Erst vor rund drei Jahren wurden die Ermittlungen wegen neuer Erkenntnisse wieder aufgenommen, die Bundesanwaltschaft übernahm den Fall. Im Januar 2021 wurden die Wohnung und der Arbeitsplatz von S. durchsucht. Anfang April 2022 folgte die Festnahme. Seit November muss er sich vor Gericht verantworten.

38 Verhandlungstage vor dem Oberlandesgericht Koblenz

Der Prozess nahm seitdem mehrere Wendungen. Im März bot das Gericht S. einen Deal an. Zwischen den Prozessbeteiligten fand ein Verständigungsgespräch statt. Dabei ging es um eine Absprache für einen Strafrahmen bei einem "qualifizierten" Geständnis. Der Deal platzte wenige Wochen später.

Durch eine Verständigung zwischen den Beteiligten hätte der Prozess gekürzt werden können. S. gestand später, zur Tatzeit am Tatort gewesen zu sein. Jedoch beschuldigte er einen Dritten, den Brand gelegt zu haben. Dieser habe den Brandbeschleuniger besorgt und im Treppenhaus ausgegossen. Nach einer kurzen Unterbrechung seien beide an den Tatort zurückgekehrt. Der ehemalige Kamerad von S. habe das Benzin entzündet. Anschließend seien beide in unterschiedliche Richtungen davon gelaufen.

Weitere Ermittlungen wegen Brandanschlag in Saarlouis

Zu einer überraschenden Wendung kam es im Juni, als ein weiterer Verdächtiger in dem Fall festgenommen wurde. Die Bundesanwaltschaft wirft Peter St. Beihilfe zum Mord und Beihilfe zum versuchten Mord in 20 Fällen vor. Bei ihm handelt es sich nicht um den ehemaligen Kameraden, den S. in seinem Geständnis beschuldigte. St. soll den Haupttäter S. in seinem Vorhaben beeinflusst und bestärkt haben.

St. soll zum damaligen Zeitpunkt eine herausragende Rolle in der regionalen Skinheadszene gespielt haben. Er habe in einem Gespräch verdeutlicht, dass er eine Begehung eines Anschlags auf ein Flüchtlingsheim wie in Ostdeutschland auch in Saarlouis gut heiße. Davon soll S. bestärkt worden sein.

Ein Vertreter des Generalbundesanwalts forderte in seinem Plädoyer für S. neuneinhalb Jahre Haft wegen Mordes und versuchten Mordes. Er beantragte, S. nach dem Jugendstrafrecht zu verurteilen, weil er zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alt war und als Heranwachsender galt. Seine Verteidigung plädierte hingegen auf viereinhalb Jahre Haft. Nach Ansicht seiner Verteidiger machte sich S. nicht wegen Mordes, sondern wegen Beihilfe zum Mord schuldig.