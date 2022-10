Nach Messerangriff auf Kind in Koblenz - Urteil erwartet

per Mail teilen

Vor dem Landgericht könnte am Dienstagvormittag das Urteil gegen einen Mann gesprochen werden, der im Frühjahr einen zwei Jahre alten Jungen mit einem Messer verletzt haben soll.

Der Angeklagte gilt als vermindert schuldfähig. Zum Prozessauftakt Anfang September hatte er die Tat eingeräumt. Demnach soll der Mann soll Mitte März in der Nähe des Hauptbahnhofs in Koblenz mehrfach auf den im Kinderwagen sitzenden Jungen eingestochen haben. Der Zweijährige erlitt mehrere Stichverletzungen vor allem am Rücken.

Kleiner Junge wurde durch Notoperation gerettet

Das Kind kam in ein Krankenhaus und musste notoperiert werden. Passanten konnten damals den mutmaßlichen Angreifer überwältigen und ihm das Messer entreißen. Der 39 Jahre alte Angeklagte gab zum Prozessauftakt an, unter Verfolgungswahn gelitten zu haben. Er habe zu seiner eigenen Sicherheit drei Messer bei sich getragen. Als er eine Stimme hörte, sei er durchgedreht und habe sich verteidigen wollen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war.