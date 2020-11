per Mail teilen

Wegen des illegalen Handels mit mehr als einer Tonne Elfenbein hat das Landgericht Cottbus einen 50-jährigen Mann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Etwa 570 Kilo waren in Emmelshausen im Hunsrück gefunden worden.

Die Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten wegen Verstößen gegen das Bundesnaturschutzgesetz sei auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt worden, sagte ein Gerichtssprecher am Donnerstag (AZ: 23 KLs 40/19). Ein Teil des Elfenbeins sei laut Gutachter schon älter gewesen und stamme aus den 1950er Jahren. Der Angeklagte hatte angegeben, es auf Flohmärkten gekauft zu haben.

Zoll und Justiz hatten das Elfenbein mit einem Marktwert von mehr als einer Million Euro 2016 am Flughafen Berlin-Schönefeld und im Hunsrück beschlagnahmt. Der Fund, darunter Elefantenstoßzähne und bereits verarbeitetes Material, war nach damaligen Angaben der Staatsanwaltschaft Cottbus der größte seiner Art in Deutschland. Das als Kaminuhren deklarierte Elfenbein, das am Flughafen Schönefeld entdeckt wurde, sollte nach Vietnam exportiert werden.

WWF: Mindestens 150 Elefanten mussten dafür sterben

Der internationale Handel mit Elfenbein aus Afrika sei seit 1989 verboten, betonte der Umweltverband WWF. Laut Schätzungen hätten für die Menge des gefundenen Elfenbeins mindestens 150 Elefanten sterben müssen.

Der Ausgang des Gerichtsverfahrens zeige, dass Wilderei und illegaler Artenhandel auch in Deutschland kein Kavaliersdelikt seien und als ernstzunehmendes, kriminelles Problem erkannt würden, erklärte der WWF am Donnerstag. Das Urteil liege im Vergleich zu bisher erfassten Fällen im oberen Bereich der üblichen Strafmessung. Dies sei ein positives Signal.