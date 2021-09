per Mail teilen

Das Jugendschwurgericht in Bonn hat eine junge Frau aus Königswinter zu drei Jahren Haft verurteilt, weil sie ihre bettlägerige Mutter mit einem Kissen erstickt hatte. Ihre an der Tat beteiligte 16-jährige Freundin bekam eine zweijährige Jugendstrafe zur Bewährung. Nach Angaben des Gerichts hatten die beiden jungen Frauen der Mutter nach einem Streit gemeinsam ein Kissen auf den Kopf gedrückt. Der Leichnam war erst einige Tage später in einem abgeschleppten Auto entdeckt worden.