Ex-Mitarbeiter der AWO verurteilt

Das Landgericht in Koblenz hat acht ehemalige Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt - Kreisverbände Westerwald und Altenkirchen unter anderem wegen gemeinschaftlichen Betrugs zu Geld- beziehungsweise Haftstrafen auf Bewährung verurteilt. Das hat eine Sprecherin des Landgerichts Koblenz auf SWR Anfrage mitgeteilt. Laut Landgericht erhielt eine Angeklagte eine Geldstrafe, sieben mitangeklagte Frauen und Männer bekamen Gefängnisstrafen zwischen acht Monaten und einem Jahr und zehn Monaten - alle Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die ehemaligen Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt jahrelang unter anderem Geldgeber um mehrere hunderttausend Euro betrogen haben. Laut Gericht gaben die Angeklagten bei Seminaren falsche Teilnehmerzahlen an, und zwar mehr Teilnehmer als tatsächlich dabei waren. Eine Stiftung förderte diese Seminare finanziell, ihr entstand so ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Das Geld floss in die beiden AWO Kreisverbände.