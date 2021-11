RHI Magnesita nimmt langen Tunnelofen in Betrieb

In Urmitz im Kreis Mayen Koblenz wird am Donnerstag ein 122 Meter langer Ofen angefeuert, der über die nächsten Jahrzehnte ununterbrochen brennen soll. Der Ofen gehört der Firma RHI Magnesita, die feuerfeste Materialen produziert, etwa für die Stahlindustrie. 23 Millionen Euro hat die Firma eigenen Angaben zufolge insgesamt in ihren Standort in Urmitz investiert. Das Besondere an dem Ofen sei, dass er über Jahrzehnte dauerhaft in Betrieb sein soll. In ihm werden die Materialien nach Angaben des Betreibers mit über 1.400 °C gebrannt. Neben dem Tunnelofen sei auch in die Modernisierung, Automatisierung und Digitalisierung des Werkes in Urmitz investiert worden.