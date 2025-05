Zwei Tote in Urmersbach: Kind starb durch Kopfverletzungen

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft in Koblenz hat neue Details zum Tod eines dreijährigen Mädchens und eines Mannes in Urmersbach bekanntgegeben. Der 48-Jährige hat sich demnach selbst umgebracht, nachdem das Mädchen tödlich verletzt wurde.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, trug sich der Vorfall vor einer Woche in einem Wohnhaus im Ort Urmersbach im Kreis Cochem-Zell zu. Dort habe sich das Mädchen in der Garage aufgehalten, die als Fitnessraum genutzt wird. Der Nachbar der Familie habe zu dem Zeitpunkt in der Garage mit Hanteln trainiert.

Mädchen war mit Nachbar in der Garage

Das Mädchen sei mit Einverständnis seines Vaters mit dem Nachbar in der Garage gewesen. Was dort innerhalb weniger Minuten geschah, ist laut Staatsanwaltschaft noch unklar. Bis jetzt sei bekannt, dass das Mädchen dort schwere Kopfverletzungen erlitten habe, an denen es wenig später im Krankenhaus starb.

Ob die tödlichen Verletzungen des Kindes auf einen Unfall oder auf eine Gewalttat zurückzuführen sind, müssen den Angaben zufolge weitere Untersuchungen zeigen. Laut Staatsanwaltschaft kann das Verhältnis des Nachbarn zu dem Vater des Mädchens und dem Kind selbst als als gut nachbarschaftlich bezeichnet werden.

48-Jähriger sprang aus dem Fenster

Nach bisherigen Ermittlungen soll der Nachbar unmittelbar nach dem Vorfall die Garage verlassen haben und zurück in sein Wohnhaus gegangen sein. Dort nahm sich der 48-Jährige laut Staatsanwaltschaft das Leben. Die eingetroffenen Polizeibeamten hätten ihn nicht davon abhalten können.

Ermittler wollen Vorfall rekonstruieren

Bei der Obduktion des Mädchens kam nach Angaben der Staatsanwaltschaft heraus, dass sie einen stumpfen Gegenstand, möglicherweise eine Hantel, gegen den Kopf bekommen hat. Mit einer Rekonstruktion der Ereignisse werde nun ermittelt, ob die Dreijährige durch einen Unfall oder eine Gewalttat starb. Das Ergebnis wird laut Staatsanwaltschaft erst in einigen Wochen erwartet.