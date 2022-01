Busunternehmen reduzieren Fahrten wegen Ver.di-Streik

per Mail teilen

Im nördlichen Rheinland-Pfalz fallen in den kommenden Tagen viele Busse aus. Grund dafür ist weiter ein Streik der Gewerkschaft ver.di. In Koblenz zum Beispiel fährt nur jeder zweite Bus. Die Koblenzer Verkehrsbetriebe müssen etwa die Hälfte der Fahrten ausfallen lassen, heißt es in einer Mitteilung. Priorität hätte die Schülerbeförderung. Einige Linien fallen demnach komplett aus, auf anderen kommt es dagegen nur zu einer Ausdünnung des Fahrplans. Von dem Streik betroffen sind auch andere Regionen wie zum Beispiel der Kreis Neuwied, der Rhein-Hunsrück-Kreis und der Westerwaldkreis. Die betroffenen Busunternehmen wie Zickenheiner und Orthen können bislang aber noch nicht abschätzen, welche Busse fahren und welche nicht. Es sei eine dynamische Situation, das Unternehmen fahre, wo immer es möglich sei, heißt es zum Beispiel von Zickenheiner. Die Gewerkschaft fordert einen verbesserten Tarifvertrag und hat laut Busunternehmen angekündigt, bis zum 6. Februar zu streiken.