per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Koblenz prüft seit heute doch, ob sie im Zusammenhang mit der Unwetterkatastrophe im Ahrtal ein Ermittlungsverfahren einleitet. Dabei geht es um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung:

Hintergrund sei laut Staatsanwaltschaft Koblenz eine möglicherweise unterlassene oder verspätete Warnung oder Evakuierung am 14. Juli. Grundlage der Prüfung sollen vor allem neue Erkenntnisse zum Tod von 12 Personen in einer Sozialeinrichtung in Sinzig und weiterer Todesfälle sein, aber auch die umfangreiche Berichterstattung durch die Medien. Die Prüfung des Ermittlungsverfahrens richte sich laut Staatsanwaltschaft nicht gegen bestimmte Personen, sondern untersuche, ob es überhaupt genügend Anhaltspunkte für eine Ermittlung gebe. Der Landrat des Kreises Ahrweiler Jürgen Pföhler weist bisher jede Kritik zurück. Bei der Katastrophe sind nach aktuellen Angaben im Ahrtal 138 Menschen gestorben, 26 werden noch vermisst.