Der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe beginnt heute mit der öffentlichen Beweisaufnahme. Dafür fahren die Ausschussmitglieder ins Ahrtal.

Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses wollen sich im Ahrtal über die Situation vor Ort informieren und sich einen Eindruck von der geologischen Beschaffenheit machen. Die erste Station für die Abgeordneten ist am Vormittag die Ortschaft Schuld, die stark vom Hochwasser betroffen war. Als Sachverständiger wird Georg Wieber, Präsident des Amtes für Bergbau und Geologie, die Ausschussmitglieder begleiten.

Geologie an der Ahr ist das Hauptthema des Termins

Der Experte soll ihnen die Geologie und Topographie des Ahrtals erklären. Es geht unter anderem darum, was genau zu dieser Jahrhundertflut geführt hat, ob Bodenerosion oder Uferbebauung die Flut verstärkt haben; und welche Rolle Nadelbäume spielen, die zu wenig Wasser aufnehmen. "Es wird natürlich auch darum gehen, was waren denn wirklich die Voraussetzungen, dass die Flutkatastrophe die Auswirkungen an bestimmten Stellen hatte," sagt der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD).

Untersuchungsausschuss besucht sieben Orte im Ahrtal

Vorab hat der Geologe den Ausschussmitgliedern bereits ein Gutachten zukommen lassen. So vorbereitet wollen sich die Abgeordneten je eine dreiviertel Stunde lang an den verschiedenen Stationen selbst ein Bild machen. Neben Schuld auch in Hönningen, Altenahr, Dernau, Bad Neuenahr-Ahrweiler und in Sinzig, wo zwölf Bewohner eines Behindertenwohnheims ums Leben gekommen sind. Der Ausschussvorsitzende Haller erhofft sich von dem Vor-Ort-Besuch eine gemeinsame Grundlage für die weitere Arbeit des Ausschusses.

Das sind die Aufgaben des Untersuchungsausschusses Der Untersuchungsausschuss besteht aus elf Abgeordneten aller Fraktionen und elf ständigen Ersatzmitgliedern. Sein Auftrag ergibt sich aus seinem Einsetzungsbeschluss. Ein Untersuchungsausschuss wird als "scharfes Schwert“ der Opposition bezeichnet, denn hier hat die Minderheit das Recht, beispielsweise die Vorlage von Akten zu verlangen oder Zeugen vorzuladen und zu vernehmen. Zeugen sind zum Erscheinen und, wenn sie keine Aussageverweigerungsgründe geltend machen können, auch zur Aussage verpflichtet. Rechtsgrundlagen sind die Landesverfassung (Artikel 91), das Untersuchungsausschussgesetz des Landes und ergänzend die Strafprozessordnung. Nach § 1 Abs. 1 des rheinland-pfälzischen Untersuchungsausschussgesetzes hat ein Untersuchungsausschuss die Aufgabe, Sachverhalte, deren Aufklären im öffentlichen Interesse liegt, zu untersuchen und dem Landtag darüber Bericht zu erstatten.

Auch die CDU-Opposition, die den Untersuchungsausschuss beantragt hatte, hält es für sinnvoll, sich vor Ort zu informieren. Ihr Obmann im Ausschuss, Gordon Schnieder, hält es für wichtig, die verschiedenen Stationen in Augenschein zu nehmen und die besondere Situation im Ahrtal zu betrachten. "Und ich bin gespannt, was wir dann auch an den einzelnen Stationen sehen. Was auch das Gutachten des Sachverständigen hergibt."

Zuschauer dürfen dabei sein - aber keine Fragen stellen

An jeder Station bei ihrer Rundreise durchs Ahrtal können die Mitglieder des Untersuchungsausschusses auch Fragen an den Geologen stellen. Die Veranstaltung ist öffentlich, somit dürfen auch Interessierte dabei sein, etwa aus den betroffenen Ortschaften. Fragen stellen dürfen sie aber nicht, das dürfen nur die Abgeordneten des Ausschusses.

Mit dem Vor-Ort-Termin beginnt die Beweisaufnahme

Bisher hat der Ausschuss drei Mal nicht-öffentlich getagt. Dabei wurden vor allem organisatorische Dinge geklärt und Akten gesichtet. Mit dem Vor-Ort-Termin jetzt wird es quasi ernst – es beginnt die öffentliche Beweisaufnahme. Der SPD-Obmann im Ausschuss, Nico Steinbach, bezeichnet den Termin als Start, bei dem man sich nicht nur mit Akten beschäftige, sondern auch mit Betroffenen in der Region und so ein Gefühl für die Katastrophe bekomme.

Hätte früher vor der Flut gewarnt werden können?

Im Januar tagt der Ausschuss wieder im Landtag, dann werden die Unwetterwarnungen vor der Flutkatastrophe Thema sein. Es sollen unter anderem Meteorologen angehört werden. Die zentrale Frage ist – hätte früher gewarnt werden können? Wäre die hohe Zahl von 134 Toten im Ahrtal vermeidbar gewesen?

Die Opposition wittert politische Brisanz vor allem, wenn es um die Rolle von Innenminister Lewentz (SPD) und der damaligen Umweltministerin Spiegel (Bündnis 90/Die Grünen) geht. Spiegel ist gerade erst als Bundesfamilienministerin nach Berlin gewechselt. Im Juli war sie aber noch als Umweltministerin für den Hochwassermeldedienst in Rheinland-Pfalz zuständig. Innenminister Lewentz war am Abend der Katastrophe kurz in der Einsatzleitung des Kreises Ahrweiler, fuhr dann aber wieder nach Hause.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) und der Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), machen sich am Abend des 14. Juli 2021 ein Bild beim Hochwasser-Krisenstab: Dieses Foto verschickte die Kreisverwaltung. Kreisverwaltung Ahrweiler

Im neuen Jahr wird die Arbeit des Ausschusses an Fahrt aufnehmen, in der Regel sind wöchentliche Sitzung geplant. Wann der Untersuchungsausschuss seinen Abschlussbericht vorlegen wird, ist noch offen.