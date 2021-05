per Mail teilen

Kommunalpolitiker und Unternehmer aus dem Norden von Rheinland-Pfalz wollen sich für den Standort Koblenz als eigenständige Universität stark machen. In einer Videokonferenz sagten sie ihre Unterstützung zu.

Angestoßen wurde die Videokonferenz mit der Universitätsleitung vom Koblenzer CDU-Bundestagsabgeordneten Josef Oster. Neben Landtags- und Bundestagsabgeordneten sowie Oberbürgermeistern von Städten aus der Region nahmen auch Studierendenvertreter und Unternehmen daran teil. Josef Oster sagte, die Trennung der Uni sei eines der wichtigsten Zukunftsprojekte für die Region und brauche mehr Aufmerksamkeit.

Bis 2023 soll der Standort Landau zur TU Kaiserslautern gehören. Koblenz soll eine eigenständige Universität werden. Die Uni-Präsidentin May-Britt Kallenrode räumte ein, dass die Trennung noch nicht weit fortgeschritten sei. Es müsse nochmal grundsätzlich darüber gesprochen werden, welches Profil die Uni Koblenz haben solle und wie sie sich von den anderen Unis im Land abgrenzen könne.

Neues Profil für eigenständige Uni Koblenz gesucht

Der Vize-Präsident der Universität, Stefan Wehner, sagte, es gebe Ideen, in welchen Bereichen sich die Uni Koblenz national und international einen Namen machen könnte. Dabei gehe es vor allem darum, die bestehenden Fachbereiche noch mehr zu vernetzen. Die klassische Lehramtsausbildung könnte beispielsweise auf das Thema "lebenslanges Lernen" ausgeweitet werden. Darunter könnten dann frühkindliche Bildung und die Arbeit mit Senioren fallen, sagte Wehner.

Neue Schwerpunkte in der Forschung

Ebenfalls sei denkbar, einen Schwerpunkt zum Thema Gewässerkunde und Hydrologie an der Uni Koblenz herauszuarbeiten - beispielsweise in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz, sagte Wehner. Bei der Entwicklung von Service-Robotern dagegen sei die Universität schon jetzt gut aufgestellt, sagte Präsidentin Kallenrode. Hier könnten die Fachbereiche Informatik und Philosophie zum Beispiel künftig noch intensiver zusammen forschen - etwa wenn es um ethische Fragen beim Einsatz von Robotern gehe.

Zusammenarbeit mit Firmen der Region ausweiten

Im Bereich Informatik gebe es das größte Entwicklungspotenzial noch mehr mit Firmen aus der Region zusammenzuarbeiten, sagte Vize-Präsident Wehner. Es müsse vor allem im Bereich Data-Intelligence zu noch mehr Kooperationen mit Unternehmen aus der Region kommen - zum Beispiel im Gesundheitsbereich mit der Krankenkasse Debeka und dem Softwareentwickler CompuGroup.

Universität Koblenz benötigt mehr Geld vom Land

Klar sei aber, dass die Trennung ohne zusätzliches Geld vom Land nicht funktionieren könne, sagte die Uni-Präsidentin. Die Präsidentin schätzt nach eigenen Angaben, dass die Uni Koblenz jährlich etwa 50 Millionen Euro benötigt, um als eigenständige Universität im Wettbewerb bestehen zu können.