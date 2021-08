per Mail teilen

Die Aufräumarbeiten im Ahrtal laufen noch immer - nicht nur in den Wohnhäusern, sondern auch in den Unternehmen der Region. Denn viele der fast 600 betroffenen Betriebe wollen nach der Flutkatastrophe weitermachen.

Als die Flut kam, befand sich Maik Rönnefarth mit zwölf seiner Mitarbeiter im Obergeschoss seiner Schreinerei in Dernau. Durch ein Fenster konnten sie nach unten in die Werkshalle schauen und dabei zusehen, wie teure Maschinen, Material und Möbel weggespült wurden. "Natürlich war auch die Angst da, ob das Obergeschoss sicher ist", sagt Rönnefarth.

Schreinerei in Dernau will Ende August wieder produzieren

Dem Team ist bei der Flut nichts passiert. Der Betrieb hat allerdings einen Totalschaden. In der Schreinerei stand das Wasser 2,80 Meter hoch. Im Eingangsbereich, in der Kunden empfangen und Möbel ausgestellt wurden, hängen jetzt nur noch lose Kabel von der Decke. Alle Maschinen wurden komplett zerstört. Die jüngste war gerade einmal sechs Wochen im Betrieb.

Maik Rönnefarth lässt sich davon aber nicht unterkriegen. Er will seinen Betrieb nicht aufgeben. Noch in der Flutnacht organisierte Rönnefarth einen Bagger, ein Aggregat und mehrere Container. "Auch neue Maschinen sind schon bestellt", sagt er. "Ende August will ich die Produktion langsam wieder hochfahren."

Fast 600 handwerkliche Betriebe von Flut getroffen

Laut der Handwerkskammer Koblenz sind 585 Betriebe durch die Flut getroffen worden. Für viele Betriebe bedeute das der Totalschaden, denn viele Maschinen seien zerstört worden, sagt Pressesprecher Jörg Diester: "Ein Betrieb lebt von der Produktion." Die Handwerkskammer rechnet aktuell mit durchschnittlich 500.000 Euro Schadenssumme pro Betrieb. Sollte ein Betrieb allerdings abgerissen werden müssen, könnte diese Summe noch einmal steigen.

Das Hotel Garni Schützenhof in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde schwer von der Flutkatastrophe getroffen. Keller und Erdgeschoss sind komplett zerstört. SWR

Hotel in Bad Neuenahr-Ahrweiler will wieder Gäste empfangen

Auch Iris Söller-Münch ist eine der Betroffenen. Sie ist sich noch nicht ganz sicher, ob und wie sie weitermachen soll. Die 52-Jährige ist Inhaberin vom Hotel Garni Schützenhof in Bad Neuenahr-Ahrweiler. In der Flutnacht hatte sie noch 18 Übernachtungsgäste. Mit ihnen konnte sich Söller-Münch in die obere Etage retten. Keller und Erdgeschoss des Familienbetriebs wurden komplett geflutet.

Seit 1932 ist das Hotel in Familienbesitz. Auch deshalb ist der Wiederaufbau nicht nur finanziell, sondern auch emotionale eine große Belastung. "Jede Generation hat was dran gebaut, hat den Schützenhof größer und schöner gemacht", sagt Söller-Münch. "Natürlich hängt da das Herz dran."

"Die Summe, die der Wiederaufbau des Hotels kosten soll, hat mir erst mal den Boden unter den Füßen weggerissen", sagt Söller-Münch. Mit den elf noch intakten Zimmern will sie erstmal weitermachen. Auch der Frühstücksraum soll wieder aufgebaut werden.

Das Hotel Garni Schützenhof in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde schwer von der Flut getroffen. Seit 1932 ist das Hotel in Familienbesitz. Inhaberin Iris Söller-Münch will das Erdgeschoss mit Gästezimmern und Frühstücksraum wieder aufbauen. SWR

Hotels und Gaststätten sind auf intakte Infrastruktur angewiesen

Gereon Haumann vom Hotel und Gaststättenverband Rheinland-Pfalz schätzt, dass der Wiederaufbau in der Branche sechs bis zwölf Monate dauern wird. Im Kreis Ahrweiler seien so gut wie zwei Drittel aller Betriebe betroffen. Besonders schlimm habe es Bad Neuenahr-Ahrweiler getroffen: "Es ist quasi ein Totalschaden", sagt Haumann.

Eine Herausforderung sei jetzt auch Wiederherstellung der Infrastruktur. Die Versorgung mit Gas, Wasser und Strom sei Voraussetzung dafür, dass dort wieder Menschen leben und die Betriebe wieder Gäste empfangen können, so Haumann.