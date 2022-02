Russland-Sanktionen: Unternehmer aus dem Hunsrück in Sorge

Die EU will Russland durch Sanktionen in seine Schranken weisen. Ein Unternehmer aus dem Hunsrück bezweifelt jedoch den Erfolg. Die IHK Koblenz spricht von unabsehbaren Folgen.

Seitdem Russland in der Ukraine einmarschiert ist, hat sich nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz bei Unternehmen Unsicherheit breitgemacht. Dafür sorgen auch die von der EU beschlossenen Sanktionen gegen Russland. Allerdings sei noch unklar, was dies konkret für die betroffenen Betriebe im Norden von Rheinland-Pfalz bedeute.

Die bereits beschlossenen Sanktionen würden schwerwiegende Folgen für alle Betriebe haben, die in Russland Geschäfte machen, fürchtet der Hunsrücker Unternehmer Dmitri Heidebrecht aus Simmern. Er stellt dort Landmaschinen her, die auch nach Russland exportiert werden. Zudem betreibt er seit elf Jahren eine weitere Produktionsanlage in Russland. Die Firma sitzt in der Nähe der ukrainischen Grenze.

Die Firma von Dmitri Heidebrecht stellt Landmaschinen her, die zum Beispiel im Weinbau in Rußland zum Einsatz kommen. SWR

Dmitri Heidebrecht ist selbst in Kasachstan geboren, in Sibirien aufgewachsen und hat lange im Kaukasus gelebt. Daher wisse er: "Sanktionen haben den meisten Russen noch nie viel ausgemacht". Aber sie hätten schwere Folgen für die Europäische Wirtschaft, das sei eine alte Weisheit: "Liefern wir keine Maschinen nach Russland, liefert sie ein anderer", sagt Heidebrecht. Die Produkte kämen dann eben aus China oder einem anderen Land.

"Wir sägen an dem Ast, auf dem wir selbst sitzen."

Dmitri Heidebrecht lebt schon lange in Deutschland und hat sich in Simmern einen Betrieb aufgebaut. Müsse er die Produktion in Russland aufgrund der Sanktionen einstellen, verliere er viele seiner Kunden, fürchtet der Unternehmer. "Wir sägen also auf dem Ast, auf dem wir selbst sitzen", meint er.

In den vergangenen Jahren habe die russische Regierung 600 Milliarden Dollar zur Seite gelegt, um für mögliche Wirtschafts-Sanktionen gewappnet zu sein. Dieses Geld werde die russische Regierung mit großer Sicherheit auch jetzt einsetzen, meint Dmitri Heidebrecht.

Russland scheint auf Sanktionen vorbereitet

Dies geschehe nicht sofort. Aber im Laufe der Zeit werde die russische Regierung Fördergelder an Betriebe für die Entwicklung neuer Maschinen und Technologien vergeben. "Und in drei bis vier Jahren haben die ihre Maschinen selbst gebaut", ist sich der Geschäftsmann sicher. Der russische Markt sei dann für ihn verloren.

Ähnliche Sorgen treiben auch viele andere Betriebe um, die mit Russland Geschäftsbeziehungen hätten, erklärte die IHK Koblenz. Sie versorgt derzeit nach eigenen Angaben über einen Newsletter rund 370 Betriebe mit aktuellen Informationen zum Umgang mit den Sanktionen. Nach Angaben von IHK-Sprecherin Susanne Thelen liege die Zahl der betroffenen Betriebe im Norden des Landes wahrscheinlich aber noch um einiges höher.

Konkrete Details der Sanktionen sind noch nicht bekannt

Demnach liefern vor allem heimische Unternehmen aus der Chemiebranche, dem Maschinenbau und der Kunststoffindustrie Produkte nach Russland. Landesweit beziffert Thelen den Warenwert der Ausfuhren nach Russland auf 1,1 Milliarden Euro pro Jahr.

Die IHK Koblenz hat eine Telefon-Hotline eingerichtet, um besorgte Unternehmer zu beraten. Unter der Nummer 0261/106500 beantworten Außenhandelsexperten der IHK nach eigenen Angaben vor allem Frage, wie sich die betroffenen Unternehmen auf härtere Wirtschaftssanktionen gegen Russland vorbereiten könnten.