Willy-Brandt-Forum in Unkel würdigt "Kniefall von Warschau"

Geschichtsträchtige Geste in Polen vor 50 Jahren

Das Foto ging um die Welt, als Bundeskanzler Willy Brandt in Warschau vor dem Mahnmal für die Opfer des Aufstands im jüdischen Ghetto auf die Knie ging. Daran erinnert das Museum in Unkel am Sonntag mit einer Feststunde.