Dem Fotografen Frank Homann aus Unkel ist auf einem Spaziergang ein besonderes Tier vor die Linse gekrabbelt - das eigentlich in den Mangrovenwäldern Westafrikas zuhause ist.

Frank Homann ist gerade mit seinen beiden Hunden auf einem Feldweg von Unkel Richtung Erpel spazieren. In der Nähe des Bahndamms, kurz vor der Burg Vilzelt, läuft einer der Hunde voraus und schnuppert an einem faustgroßen Tier, das dort in einer Wasserpfütze sitzt.

Erst kurz darauf bemerkt der Unkeler, dass sich offenbar eine exotische Krabbe in die kleine Stadt am Rhein verirrt hat. Der Profi-Fotograf überlegt nicht lange und macht eine Nahaufnahme von der rot-blau-weißen Schönheit. Dann aber lassen er und seine Hunde die Krabbe zurück.

Wie kommt eine westafrikanische Landkrabbe nach Unkel?

Das war am Dienstag. Seitdem denkt Frank Homann immer wieder darüber nach, wie das Tier dort hingekommen ist: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Krabbe aus dem Rhein da hingekrabbelt ist. Auch bei Hochwasser ist das sehr weit."

Der Bahndamm liegt an dieser Stelle etwa einen Kilometer vom Rhein entfernt. Es könne aber auch sein, dass die Krabbe dort von einer Möwe fallen gelassen worden sei, spekuliert Homann im Gespräch mit dem SWR: "Viel wahrscheinlicher ist aber aus meiner Sicht, dass jemand das Tier dort ausgesetzt hat."

Bild der Harlekinkrabbe in der Zeitung

Das Foto des Tiers ist am Mittwoch im Bonner General-Anzeiger erschienen, für den Homann arbeitet. Ein Redakteur der Zeitung hatte herausgefunden, dass es sich bei dem Tier um eine sogenannte Harlekinkrabbe handeln müsse, die normalerweise in westafrikanischen Mangrovenwäldern lebt - oder eben im Terrarium in deutschen Wohnzimmern.

Egal wie, seit der Bericht erschienen ist, ist das Interesse an der exotischen Krabbe von Unkel groß: "Ich hätte nicht gedacht, dass das so hohe Wellen schlägt," sagt Homann. Übrigens: Als er einen Tag später die Harlekinkrabbe wieder besuchen wollte, war das Tier verschwunden.