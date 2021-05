per Mail teilen

Die Polizei ermittelt gegen ein Brautpaar und seine Gäste in Unkel am Rhein wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln. Den Angaben zufolge feierte das Brautpaar am Freitagabend mit deutlich mehr Gästen als erlaubt. Im Kreis Neuwied gilt aber immer noch die Bundesnotbremse, obwohl auch dort die Inzidenz-Werte sinken