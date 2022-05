Güterzug wegen "blinden Passagiers" gestoppt

Die Bundespolizei hat am Dienstag einen Güterzug in Leverkusen gestoppt, auf dem ein Mann als blinder Passagier unterwegs war. Zeugen hatten am Morgen gesehen, wie der Mann in Unkel im Kreis Neuwied auf den Güterzug kletterte. Mit Blaulicht und Martinshorn stoppten die Einsatzkräfte den Güterzug. Dort fanden sie den 25-Jährigen, der in einem offenen Waggon schlief. Er sagte den Beamten, er sei in Unkel auf den Zug geklettert, weil er in seine Heimat Pakistan zurückkehren wolle. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige. Nach Angaben der Bundespolizei hatten wegen des Einsatzes 21 Züge Verspätungen.