Am Campus der Universität Koblenz-Landau startet das Sommersemester als reguläres Präsenzsemester. Das teilte die Universität auf SWR-Anfrage mit. Grundsätzlich sollen demnach alle Veranstaltungen wieder in Präsenz stattfinden. Die Lehrenden könnten aber wie auch vor der Corona-Pandemie einzelne Elemente der Veranstaltungen online anbieten. In den Gebäuden und bei Veranstaltungen vor Ort gelte weiterhin die Maskenpflicht. Diese könne bei Bedarf von den Verantwortlichen ausgesetzt werden, wenn Abstände eingehalten werden könnten. Unterdessen laufen am Campus auch weiterhin die Vorbereitungen auf die Selbstständigkeit der Universität. Zum 1. Januar 2023 soll aus der Universität Koblenz-Landau eine eigenständige Universität Koblenz werden.