United Internet: Umsatz geringer als erwartet

Der Montabaurer Internetkonzern United Internet und seine Tochter 1&1 haben im ersten Quartal weniger Umsatz gemacht als gedacht. So stieg der Konzernerlös der ersten drei Monate des Jahres um 3,7 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro, wie United Internet am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten hier zwar mit etwas mehr gerechnet, wurden beim Betriebsergebnis aber überrascht. So steigerte der MDax-Konzern den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 5,5 Prozent auf 329,2 Millionen Euro und verdiente operativ damit mehr als erwartet. Eine ähnliche Entwicklung wies auch 1&1 auf. So blieb der Quartalsumsatz mit 975,9 Millionen Euro nahezu konstant. Beim operativen Ergebnis übertraf das SDax-Unternehmen aber die Erwartungen deutlich mit einem Wachstum von 11,4 Prozent auf 187,1 Millionen Euro.