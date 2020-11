Der Telekommunikationskonzern United Internet hat in den ersten neun Monaten des Jahres ein Konzernergebnis von 331 Millionen Euro verbucht. Das sind 7,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, teilte die Firma in Montabaur mit. Grund seien höhere Kosten für Mobilfunkkapazitäten. Der Umsatz stieg in dem Neunmonatszeitraum im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent auf 3,98 Milliarden Euro. United Internet hat 9.600 Mitarbeiter, davon 1.700 in der Firmenzentrale in Montabaur.