Nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal wurden mehr als 200 Menschen in der Uniklinik in Bonn behandelt. Mehr als 50 Patienten befinden sich Klinikangaben zufolge noch immer in ambulanter Nachsorge. Die Verletzungen der Hochwasseropfer seien sehr unterschiedlich gewesen, heißt es von der Uniklinik. Demnach wurden beispielsweise Unterkühlungen, Knochenbrüche aber auch schwere Entzündungen durch langes Liegen in verkeimtem Wasser behandelt. In Folge der Hochwasserkatastrophe sind nach Klinikangaben insgesamt etwa 150 Operationen durchgeführt worden. Auch sechs Wochen nach der Katastrophe könne das Trinkwasser in den betroffenen Gebieten im Ahrtal immernoch verunreinigt sein, warnt die Uniklinik. Deshalb müsse das Wasser regelmäßig geprüft werden, um Durchfallerkrankungen zu vermeiden. Zur Auswertung der Proben werde unter anderem auch das Labor der Uniklinik genutzt.