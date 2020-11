per Mail teilen

Die Universität Koblenz-Landau erhält ab 2021 vom Land durchschnittlich jährlich 26 Millionen Euro. Eine entsprechende Vereinbarung haben heute in Mainz Wissenschaftsminister Wolf und die Hochschulleitung unterzeichnet.

Damit können an der Uni Koblenz-Landau etwa 200 Stellen, die derzeit noch befristet sind, in dauerhafte Stellen umgewandelt werden. Die Mittel und die Stellen sollen jeweils zur Hälfte auf die beiden Standorte Koblenz und Landau verteilt werden. Dies gebe der Universität mehr Planungssicherheit, sagte die Präsidentin der Universität Kallenrode. Von den etwa 100 Stellen, die am Standort Koblenz dauerhaft geschaffen werden, entfallen etwa die Hälfte auf die Verwaltung wie Prüfungsamt oder Studierendensekretariat. Die andere Hälfte komme den Fachbereichen und der Lehre zugute, sagte Vizepräsident Wehner. Wie die genaue Verteilung aussehe könne erst im nächsten Jahr entschieden werden.