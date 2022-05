Uni will sieben Millionen zusätzlich vom Land

Die Leitung der Universität in Koblenz fordert in einem offenen Schreiben zusätzlich sieben Millionen Euro vom Land. Sonst werde sich nach der Trennung vom Standort Landau die Qualität der Lehre in Koblenz drastisch verschlechtern. Auch 90 Professorinnen und Professoren haben das Schreiben an den neuen Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) unterschrieben. Anfang 2023 soll der Unistandort Koblenz eigenständig werden, Landau wird mit der TU Kaiserslautern zusammengehen. Die Leitung der vier Fachbereiche in Koblenz kritisiert, die für diese Reform veranschlagten Gelder seien viel zu niedrig. Die Landesregierung hat inzwischen auf den offenen Brief der Koblenzer Universitätsleitung reagiert. Wissenschaftsstaatssekretär Denis Alt schrieb, die Lehrkapazitäten an der Uni Koblenz würden auch nach 2023 erhalten bleiben. 100 befristete Stellen würden in Dauerstellen umgewandelt. Von einer Abwärtsspirale könne keine Rede sein. Der neue Wissenschaftsminister wolle die Universität in eine gute Zukunft führen.