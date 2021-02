per Mail teilen

Ein Unfall hat am Donnerstagnachmittag in Koblenz zu einem Stau auf dem Friedrich-Ebert-Ring und der B9 geführt. Nach Polizeiangaben kollidierte bei einem Einsatz ein Zivilfahrzeug der Polizei mit einem Privatwagen. Einer der Beamten sei leicht verletzt worden, der andere schwer. Den Insassen des Privatwagens passierte den Angaben zufolge nichts. Ein Gutachter soll im Auftrag der Staatsanwaltschaft den Unfall auf dem Friedrich-Ebert-Ring in Koblenz rekonstruieren. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich zu melden.