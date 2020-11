per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der B258 bei Wiesemscheid (Kreis Ahrweiler) in der Nähe des Nürburgrings sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen die Autos frontal zusammen. Demnach hatte ein 45-Jähriger Autofahrer auf eisglatter Straße die Kontrolle verloren. Er geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Fahrzeug einer 39-jährigen Frau zusammen. Beide wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Totalschaden.