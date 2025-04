Betrunkener Autofahrer fährt in Tankstellengebäude an der B9

In Koblenz ist am Sonntagvormittag ein alkoholisierter Autofahrer an der B9 in ein Tankstellengebäude gefahren.

Laut Polizei war der Mann mit seinem Wagen auf der Zufahrt zur Tankstelle in Richtung Bonn von der Straße abgekommen, fuhr über das Tankstellengelände und kam erst im Verkaufsraum zum Stehen. Mitarbeiter blieb unverletzt Zum Unfallzeitpunkt sei außer dem Kassierer niemand im Raum gewesen, teilten die Beamten mit. Der Kassenbereich liegt mehrere Meter vom Eingang entfernt. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Drei der vier Insassen des Unfallautos standen leicht unter Schock und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. An dem Tankstellengebäude entstand hoher Sachschaden. Die Tankstelle blieb am Sonntag geschlossen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Mann habe keinen Führerschein, hieß es.