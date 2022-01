Auf der Bundesstraße 257 in Adenau in der Eifel sind zwei Polizisten mit ihren Streifenwagen gegen einen Lastwagen geprallt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei Mayen mitteilt, sollen die beiden Polizeibeamten am Dienstagvormittag unterwegs zu einem Einsatz gewesen sein. In Adenau kam ihr Dienstwagen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Lkw zusammen. Ein Gutachter soll jetzt den Grund für den Zusammenstoß klären. Der Fahrer des Lastzugs wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt.