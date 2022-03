per Mail teilen

Ein Autofahrer ist am Samstag in Daaden im Kreis Altenkirchen nach Angaben der Polizei Betzdorf auf einem Spielplatz mit seinem Auto gegen ein Klettergerüst gefahren. Die Beamten vor Ort stellten fest, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte und unter Alkoholeinfluss stand, gegen den Beifahrer lagen zwei Haftbefehle vor. Weil durch den Unfall Öl aus der Motorhaube austrat, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Als die Einsatzkräfte die Motorhaube öffneten, fanden sie SS-Schmierereien und eine Hakenkreuz-Zeichnung im Inneren der Motorhaube. Auf den Fahrer kommen nun mehrere Strafverfahren zu. Der Beifahrer wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht.