Unfall mit Schwerverletzten in Neuwied - "Keine Hinweise auf Anschlag"

In Neuwied ist es am Mittwochnachmittag in einer verkehrsberuhigten Zone zu einem Unfall gekommen. Vier Menschen wurden schwer verletzt.

Laut Polizei wurden die Schwerverletzten in umliegende Krankenhäuser geflogen. Zwei weitere Menschen hätten bei dem Vorfall leichte Verletzungen erlitten. Video herunterladen (34 MB | MP4) Den bisherigen Ermittlungen zufolge war eine Frau mit ihrem Wagen entgegen einer Einbahnstraße in eine verkehrsberuhigte Zone von Neuwied gefahren. Dort sei sie von der Fahrbahn abgekommen, habe mehrere parkende Autos touchiert und sei schließlich im Schaufenster eines Frieseursalons zum Stehen gekommen, so die Polizei. Polizei: "Keine Hinweise auf einen Anschlag" Die Ermittler gingen am Mittwochabend davon aus, dass unter den sechs Verletzten auch Fußgänger sind, die vom PKW der Unfallverursacherin erfasst wurden. Die Ursache des Unfalls sei noch unklar, so ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen liefen. Der Sprecher sagte: "Wir ermitteln in alle Richtungen." Hinweise auf einen Anschlag gebe es nicht. Man gehe von einem Verkehrsunfall aus. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.