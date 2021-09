Sieben Verletzte bei Unfall auf B256

per Mail teilen

Auf der B256 sind in der Nacht auf Samstag in der Nähe von Neuwied sieben Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde in Fahrtrichtung Rengsdorf ein Pkw von einem anderen Auto touchiert. Dadurch gerieten beide Wagen ins Schleudern und kamen von der Fahrbahn. Drei Menschen wurden schwer verletzt, vier erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Wie es zur Berührung der beiden Autos kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Die B256 war rund zwei Stunden gesperrt.