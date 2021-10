per Mail teilen

In Hahn im Westerwald ist am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam der Motorradfahrer bei einem Überholmanöver auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei mit einer 22-jährigen Autofahrerin. Der 59-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Strecke war etwa eine Stunde lang gesperrt.