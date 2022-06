Essigsäure aus Kesselwagen ausgetreten

Wegen eines Gefahrguteinsatzes in Oberlahnstein war am Montagvormittag die rechtsrheinische Bahnstrecke zwischen Wiesbaden und Koblenz etwa drei Stunden lang gesperrt. Nach Angaben der Bundespolizei war am Güterbahnhof in Oberlahnstein aus einem Kesselwagen Essigsäure ausgetreten. Wie sich später herausstellte, habe es sich dabei jedoch nur um einige Tropfen Essigsäure gehandelt, berichtet die Bundespolizei. Dennoch sei der Bahnhof gesperrt und der Zugverkehr zwischen Wiesbaden und Koblenz unterbrochen worden. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn habe dafür die Stromzufuhr der Oberleitung abgestellt. Die Feuerwehr Lahnstein konnte das Leck am Bodenventil des Kesselwagens den Angaben zufolge wieder abdichten. Gegen Mittag war der Einsatz laut Bundespolizei beendet, auf der Strecke können wieder Züge fahren.