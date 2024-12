Autodieb fährt bei Spritztour im Westerwald Wagen zu Schrott

In Herdorf hat ein Unbekannter ein Auto gestohlen und damit offenbar eine folgenreiche Spritztour gemacht: Der völlig zerstörte Wagen wurden in einem anderen Ort gefunden.

Kurz nach zwei Uhr am Sonntagmorgen rief der Mann bei der Polizei an und sagte, sein Auto sei weg. Das habe er am Samstagabend in Herdorf am Straßenrand geparkt, jetzt könne er es aber nicht mehr finden.

Der Autobesitzer machte sich laut Polizei danach selbst auf die Suche nach seinem Wagen und fand ihn einige Zeit später in Struthütten, einem Ortsteil von Neunkirchen im Siegerland, der etwa zwei Kilometer von Herdorf entfernt ist. Der Wagen war offenbar bei einem Unfall komplett beschädigt worden und nicht mehr fahrbereit, so die Polizei.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Vom bislang unbekannten Autodieb fehlt jede Spur. Und bislang ist auch noch nicht genau klar, wo der Unfall passiert ist.

Die Polizei bittet nun dringend um Zeugenhinweise. Nach ihren Angaben muss der Autodieb zwischen 19 Uhr am Samstagabend und zwei Uhr am Sonntagmorgen mit dem gestohlenen Wagen unterwegs gewesen sein.