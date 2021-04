In Bell im Hunsrück ist am Freitagabend ein Fußgänger angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann am rechten Fahrbahnrad gegangen und plötzlich auf die Strecke getreten. Ein Pkw-Fahrer, der sich von hinten näherte, konnte nicht mehr bremsen, sein Wagen erfasste den Fußgänger. Dieser wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen.