Zwischen Simmern und Laubach im Hunsrück sind in der Nacht auf Freitag fünf Menschen im Alter von 15 bis 20 Jahren mit dem Auto verunglückt und teils schwer verletzt worden. Ihr Wagen kam in einem Waldstück von der Straße ab, überschlug sich im Graben und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Einer der Insassen, ein 16-jähriger, wurde laut Polizei aus dem Auto geschleudert und unter dem Pkw eingeklemmt. Die anderen vier Insassen konnten sich selbst aus dem beschädigten Fahrzeug retten. Bei dem Unfall wurden zwei Insassen leicht und drei schwer verletzt. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot im Einsatz und brachte die Verletzten in Krankenhäuser.